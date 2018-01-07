الهجرة الشرعية للخارج بـ"بلاش".. تعرف على الإجراءات والتفاصيل

كتب محمود عبد الراضى

إذا كنت أحد الأشخاص الذين يرغبون فى "الهجرة للخارج"، نقدم لك معلومات عن الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتمكن من الهجرة للخارج بطريقة شرعية.

ـ الأوراق المطلوبة:

جواز سفر مصرى سارى المفعول.

سند الهجرة وهو أحد الستندات التالية:

ما يفيد حصوله على جنسية دولة المهجر.

ما يفيد حصوله على حق الإقامة الدائمة بدولة المهجر.

ما يفيد إقامته بدولة المهجرة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

موافقة دولة المهجر على الهجرة أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة.

المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.

إيضاح الموقف التجنيدى ويكتفى بجواز سفره إذا كان مثبتًا به أنه غير مطلوب للتجنيد، أما إذا كان فى سن التجنيد فيلزم تقديم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة على الهجرة.

الرسوم والمبالغ المطلوبة :

بدون رسوم.

ـ إجراءات تأدية الخدمة:

يتقدم طالب الهجرة بالطلب لقسم الهجرة بالمصلحة أو أحد بعثاتنا القنصلية بالخارج ويصدر قرار الهجرة خلال أسبوع من تاريخ تقدمه بطلب الهجرة .

ـ يتمتع المهاجر بالمزايا التالية:

يحق للمهاجر الحصول على خطاب موجه لهيئة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات لصرف مستحقاته.

المواطنون الذين فى سن التجنيد وتمت الموافقة على هجرتهم يمكنهم السفر خـلال ستة شهور من تاريخ استيفاء إجراءات الهجرة بدون إذن من سلطات التجنيد، وعند زيارتهم للبلاد يمكنهم السفر خلال ستة شهور من تاريخ الوصول دون مطالبتهم بتقديم إذن من سلطات التجنيد المختصة.

يمكن للمهاجر هجرة دائمة أن يسـتخرج جواز سفر من ديوان عام المصـلحة رغم تواجده فى الخارج بواسطة أحد الأقارب أو من يـتقدم نيابة عنه بموجب توكيل رسمى.

إضافة جمـيع دول العـالم على جواز سفر المهاجر دون مطالبته بالضـمان المالى.

تعفى زوجة المهاجر أو أقاربه مـن الدرجة الأولى من الضمان المالى عند طلب الحصول على جواز سفر صالح لجميع دول العالم.

يحق للمهاجر الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة العودة إلى عمله بالحكومة أو القطاع العام خلال سنتين من تاريخ قبول الاستقالة.

شقيق المهاجر يمكنه الحصول على خطاب من قسم الهجرة لمنطقة التجنيد للحصول على إعفاء مؤقت من التجنيد .

ـ زوال صفة المهاجر:

تزول صفة المهاجر عن المواطن فى إحدى الحالات الآتية:

إذا لم يسافر لدولة المهجر خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص له بالهجرة .

إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة شهور لمن هم فى سن التجنيد.

إذا عدل المهاجر عن هجرته بمحض إرادته .