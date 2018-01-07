النيابة تنتهى من الاستماع لرئيس مباحث المقطم ومعاونه حول وفاة "عفروتو"





كتب أحمد إسماعيل





انتهت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، من الإستماع إلى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم ومعاون مباحث القسم، واثنين من أصدقاء" عفروتو"، في واقعة وفاة الأخير.

فيما لم ينته فريق نيابة حوادث جنوب القاهرة، ويضم المستشارين أحمد شادوف ومحمد عبيد وأحمد معاذ من التحقيقات التى تجرى مع 43 متهما في أحداث عنف قسم المقطم، والتعدى على قوات الأمن، حتى الآن والتي استمرت أكثر من 12 ساعة .

ومن المقرر خلال الساعات القادمة استماع النيابة العامة، الى أقوال أسرة، "عفروتو"، وعدد من شهود العيان،بالقسم ومستشفى المقطم المركزي.

من جانب آخر، لم تتلقى النيابة العامة حتى الآن أى تقارير من مصلحة الطب الشرعى حول قتيل المقطم ، وأكدت النيابة أن مناظرة جثمان "عفروتو" كشفت عن عدم وجود أى إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بتسليم الجثمان لأسرة المجنى عليه فور التشريح وصرحت بالدفن.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفى، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، والحصول على عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليمه لذويه لدفنه.