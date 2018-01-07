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النيابة تطلب التحريات حول اتهام مدرس بالتنقيب عن الآثار بمنزله فى الهرم

الأحد، 07 يناير 2018 02:21 م
النيابة تطلب التحريات حول اتهام مدرس بالتنقيب عن الآثار بمنزله فى الهرم قطع أثرية - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، تحريات مباحث السياحة والأثار حول تنقيب مدرس عن الآثار بمنزله، كما طلبت تقرير حول أعمال الحفر التى نفذها المتهم داخل منزله بمنطقة الهرم للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، تفيد تنقيب مدرس عن الآثار داخل مسكنه بالهرم.

 

وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكن المتهم، وعثر على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم فى الحفر، وجار عمل التحريات لضبط المتهم الهارب، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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