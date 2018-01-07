النيابة تطلب التحريات حول اتهام مدرس بالتنقيب عن الآثار بمنزله فى الهرم

النيابة تطلب التحريات حول اتهام مدرس بالتنقيب عن الآثار بمنزله فى الهرمالأحد، 07 يناير 2018 02:21 م
قطع أثرية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
طلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، تحريات مباحث السياحة والأثار حول تنقيب مدرس عن الآثار بمنزله، كما طلبت تقرير حول أعمال الحفر التى نفذها المتهم داخل منزله بمنطقة الهرم للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، تفيد تنقيب مدرس عن الآثار داخل مسكنه بالهرم.
وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكن المتهم، وعثر على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم فى الحفر، وجار عمل التحريات لضبط المتهم الهارب، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون
صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة