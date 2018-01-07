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المعارض السودانى عثمان باونين: النظام صادر 5 صحف يومية واعتقل آلاف الشباب

الأحد، 07 يناير 2018 07:03 م
المعارض السودانى عثمان باونين: النظام صادر 5 صحف يومية واعتقل آلاف الشباب مظاهرات فى السودان ضد الغلاء


كتب – محمود محيى
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كشف عثمان باونين، رئيس حزب "مؤتمر البجا" السودانى المعارض، مصادرة النظام الحاكم فى السودان 5 صحف اليوم الأحد، كانت تتناول مقالات تنتقد الوضع الاقتصادى المتردى فى السودان وتنتقد سياسة الحزب الحاكم.

 

وأضاف باونين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من الخرطوم، أن حياة أغلب المواطنين السودانيين تحولت إلى جحيم من غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن صفوف الخبز والوقود عادت من جديد إلى واجهة المخابز ومحطات الوقود.

 

وأكد المعارض السودانى، على أن الفساد يستشرى فى الدولة السودانية وأن موارد البلد يتم نهبها، مشيرًا إلى أن الحرب تستعر بين أقطاب السلطة من سدنة النظام وحالة الطوارئ تتمدد بطول البلاد وعرضها.

 

ولمح باونين، أن أجهزة الأمن السودانية أعدت العدة لمواجهة الثائرين والناشطين، كما أن المعتقلات فتحت مرة أخرى على مصراعيها لتضم آلالاف من القادة السياسيين والشباب، مشيرًا إلى أن الشعب السودانى ماضى فى مناهضة للغلاء ومقاومة للقمع والقهر والطغيان والاستبداد، حسب قوله.


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