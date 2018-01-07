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المريخ يقترن بالمشترى فجرًا فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الأحد، 07 يناير 2018 02:00 ص
المريخ يقترن بالمشترى فجرًا فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة المريخ


كتب محمود راغب
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تشهد سماء المنطقة العربية قبل شروق شمس، اليوم الأحد 7 يناير، وقوع كوكبى المشترى والمريخ فى حالة اقتران بالأفق الشرقى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكوكبين سوف يفصل بينهما ربع درجة فقط، وسيلاحظ أن المشترى سيكون أسطع بحوالى 20 مرة من المريخ الذى سيكون مثل نقطة ضوئية خافتة ذات لون أحمر .

 

وتابعت، أنه خلال الأشهر المقبلة سيظل المريخ يرصد قبل ضوء الفجر ويومًا بعد يوم يبتعد المشترى عن المريخ، وسوف يصل المشترى لحالة التقابل عندما تمر الأرض بينه وبين الشمس، ما يجعل المشترى يرصد بالأفق الشرقى عند غروب الشمس فى مايو المقبل.

 

من ناحية أخرى، سيلاحظ أيضًا أن المريخ يزداد لمعانه تدريجيًا، وذلك مع انتقاله إلى سماء المساء، حيث سيصل أيضًا إلى التقابل وآخر يوليو 2018، ما يعنى أن هذه السنة ستكون واحدة من أفضل السنوات لرصد الكوكب الأحمر.

 


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المريخ

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