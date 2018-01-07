المرور يعلن انتهاء أعمال إنشاء كوبرى جهينه فى مدينة 6 أكتوبر





كتب عبد الرحمن سيد





انتهت شركة المقاولون العرب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال إنشاء كوبرى جهينة فى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لنقل الحركة المرورية أمام القادم من وصلة دهشور وحتى طريق الواحات، وسط تمركز رجال المرور بكافة الطرق المؤدية إلى الكوبرى، لمنع ظهور أى تكدسات مرورية بالطريق وتم فتحه أمام حركة السيارات.

ويبلغ طول كوبرى جهينة 960 مترا بعرض 14 مترا، وتوجد به 6 حارات مرورية، منها 3 حارات لكل اتجاه مرورى، مع وجود جزيرة فاصلة فى الكوبرى و تم تركيب 4 كاميرات مراقبة بطول الكوبرى ، مع انتشار رجال المرور بالمنطقة بالكامل، لمنع الزحامات و تم إلغاء جميع التحويلات المرورية التى تم إجرها بسبب أعمال إنشاء الكوبرى .