"المرور تتصدى للفوضى" وتحرر 352 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

"المرور تتصدى للفوضى" وتحرر 352 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبرالأحد، 07 يناير 2018 06:00 ص
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 352 مخالفة مرورية متنوعة، منها 197 مخالفة نموذج 125 و 19مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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