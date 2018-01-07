"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1738 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1738 مركبة مخالفة بالمحافظاتالأحد، 07 يناير 2018 01:00 ص
موتوسيكلات - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1185 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 553 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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