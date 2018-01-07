القبض على 7 مدمنين للهيروين بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، من القبض على 7 مدمنين بحوزتهم هيروين بقصد التعاطى بمنطقة السحر والجمال على طريق الإسماعيلية القاهرة.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد قيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهمة "رشا.ع.ا"20 عاما ربة منزل مقيمة بحى الهرم بالجيزة وبحوزتها لفافة هيروين وزنت جرام، والمتهمة"نورا.ب.ح"45 عاما ربة منزل مقيمة الجيزة وبحوزتها لفافة من مخدر الهيروين وزنت جرام والمتهمة، "مريم.ص.ع"19 عاما طالبة، ومقيمة مصر الجديدة القاهرة وبحوزتها جرام هيروين، والمتهم "سليمان.ع. س"26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته جرام هيروين، والمتهم "محمد.م.ع"27 عاما عاطل مقيم الشهداء منوفية وبحوزته جرام هيروين والمتهم "محمود.م.ا"36 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الاسماعيلية وبحوزته جرام هيروين والمتهم "محمد.ح.م"30 عاما عاطل ومقيم المعادى الجديدة القاهرة وبحوزته لفافة بلاستيكية بداخلها جرام هيروين.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ونظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1390 مخالفة مرورية متنوعة و شملت411 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و44 مخالفة إزالة ملصقات و59 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و163 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو49 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 54 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 42 رخصة لمخالفة البيئة و 84 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 42 رخصة لمخالفة خط السير و51 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و66 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 72 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 88 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 45مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و43 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.