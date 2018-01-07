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القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية بشبرا الخيمة

الأحد، 07 يناير 2018 02:47 م
القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية بشبرا الخيمة حشيش - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث شبرا الخيمة القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والأسلحة نارية والبيضاء بقصد الاتجار أحيلوا المتهمين للنيابه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد بالقبض على 6 تجار مخدرات يقومون بترويجها بين المواطنين والمتهمين هم مدحت ع سن 29 عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وبحوزته 2000 قرص مخدر ومبلغ مالى 4000 جنيه.

كما تم ضبط محمد ك 22 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش ومبلغ مالى وخالد ج 19 سنة عاطل وبحوزته كميه من الحشيش وعبدالعظيم ع 27 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضية سرقة متنوعة ومخدرات وبحوزته كمية من الحشيش و200 قرص مخدر ومطواة بقصد الاتجار ومحمود ع 22 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش ومبلغ مالى 8300 جنيه بقصد الاتجار، كما تم ضبط حسام س 25 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش ومبلغ مالى 320 جنيها وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث مركز قليوب القبض على "سيد ع" وشهرته " سنجة " 34 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح نارى بندقية وفرد خرطوش محلى الصنع وكمية من الطلقات ونصف كيلو حشيش ومبلغ مالى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

وفى سياق متصل، ألقت مباحث القليوبية القبض على 7 متهمين هاربين من المراقبة فى مدن قليوب وبنها والقناطر وشبرا الخيمة فى حمله مكبرة لأجهزة الامن تم احالتهم للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد الألفى مدير المباحث يفيد بقيام حملة مكبرة من أجهزة الأمن من ضبط 7 متهمين هاربين من المراقبة فى مدن قليوب وبنها والقناطر وشبرا الخيمة والمتهمين وهم على م س27 سنه ومحمد ع 32 سنه ومجدى م 26 سنه وسيد ع 42 سنه ومحمد ع س27 سنه وعبدالمنعم ح 23 سنه عاطل ورامى س 35 سنه عاطل وتولت النيابة التحقيق.


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