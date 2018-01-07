القبض على 4 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالمنيا

حبس- أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 4 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بإلقاء القبض على كلًا من "ف. م 49 سنة، ع . ع 38 سنة، م. ج 57 سنة، خ. ف 35 سنة"، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان والتظاهر، تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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