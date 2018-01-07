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القبض على 4 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالمنيا

الأحد، 07 يناير 2018 05:46 م
القبض على 4 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالمنيا حبس- أرشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 4 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بإلقاء القبض على كلًا من "ف. م 49 سنة،  ع . ع 38 سنة،  م. ج 57 سنة، خ. ف 35 سنة"، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان والتظاهر، تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
 
 

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