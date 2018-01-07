القبض على ممرضة وزوجها وراء قتل طفل انتقاما من والده فى الطالبية

القبض على ممرضة وزوجها وراء قتل طفل انتقاما من والده فى الطالبيةالأحد، 07 يناير 2018 03:37 م
جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على ممرضة وزوجها العرفى، لاتهامهما بقتل طفل انتقاما من والده، بسبب تهديد والد المجنى عليه للمتهمة بنشر صورها المخلة على فيسبوك، لإجبارها على استكمال علاقتهما الجنسية.
أحداث الجريمة كشفت عنها بلاغ تلقاه قسم شرطة الطالبية، يفيد بوفاة "يوسف. م" 14 سنة طالب، داخل شقته، واتهام والده لممرضة بالتسبب فى وفاته، وبإجراء التحريات تبين للرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، والنقيب محمد طارق، أن والد الطفل "سائق" تربطه علاقة جنسية بممرضة، وأنها كانت تتردد عليه بمسكنه وقت غياب زوجته.
وكشفت التحريات أن المتهمة رغبت فى إنهاء العلاقة، إلا أن السائق هددها بنشر صورها الفاضحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وطلب منها الحضور لشقته لممارسة الرذيلة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة أحضرت تورتة ووضعت بها مخدر بمساعدة زوجها العرفى، وتوجهت لشقة السائق وتقابلت معه وابنه، وفور تناولهما التورتة استغرقا فى النوم، ثم فتحت المتهمة الباب لزوجها، وأثناء بحثهما عن مفاتيح السيارة الخاصة بالسائق، فوجئا باستيقاظ الطفل، ما دفع زوج المتهمة لكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.
وبإعداد كمين للمتهمة وزوجها تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم على عبد الكريم وكيل المباحث الجنائية، اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
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