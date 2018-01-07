القبض على "سنجة" أشهر مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح فى قليوب

القبض على "سنجة" أشهر مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح فى قليوبالأحد، 07 يناير 2018 05:02 م
متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز قليوب القبض على "سنجة" أشهر مسجل شقى خطر فى قرى قليوب، متهم فى 3 قضايا مخدرات، وضبط بحوزته فرد خرطوش وكمية من الطلقات ونصف كيلو حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن إخطارًا من العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز قليوب بالقبض على "سيد ع" وشهرته "سنجة" 34 سنه عاطل، و السابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري بندقية وفرد خرطوش محلى الصنع وكمية من الطلقات ونصف كيلو حشيش ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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