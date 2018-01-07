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الفيلة نعيمة تجذب زوار حديقة الحيوان بالجيزة باحتفالات عيد الميلاد.. فيديو

الأحد، 07 يناير 2018 01:48 م
الفيلة نعيمة تجذب زوار حديقة الحيوان بالجيزة باحتفالات عيد الميلاد.. فيديو حديقة الحيوان - أرشيفية


كتب محمود راغب _ تصوير أحمد معروف
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تشهد حديقة الحيوان بالجيزة زيادة إقبال الزوار مسلمين وأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للحديقة لتأمين الاحتفالات.

وشهد بيت الفيلة نعيمة زحام كبير من المواطنين، الذين اصطفوا أمام بيت الفيلة، لالتقاط الصور التذكارية واطعامها بالاستعانة بالحارس .

واستقبلت حديقة حيوان الجيزة نظرنا لأنها أكبر الحدائق زوار عيد الميلاد بخطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، منها زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتشغيل الطفطف الجديد، الذى ينقل الزوار بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وتقديم عروض بولادات حديثة منها ولادت لأنثى النمر البنغالى اللاما الأهلية - الأيل الأوروبى ومكاك البنغال، وفقس لطائر العنز الأبيض، وفقس لطائر الفزان الذهبى، والغزلان، وأبو حراب السودانى و"الاميو" ومولودة أنثى الجمل الآسيوى"ذى السنامين" الملقبة بـ"جنى" ومولود لأبو عدس "لولبى القرون" المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند، وقرد حبشى، وعبلنج سودانى، وكبش اروى، وابوحراب سودانى، وماعز اسيوى، فقس درة هندى، وفقس نعام وفقس اميو، وفقس بط بليول، وجوره طائر الاميو.

 


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