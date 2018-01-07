"الغرقة التجارية" بالقاهرة: 70% نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة

"الغرقة التجارية" بالقاهرة: 70% نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزةالأحد، 07 يناير 2018 10:12 م
ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة
كتب : حسام الشقويرى
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كشف ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، عن ارتفاع نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة لحوالى 70%، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة خلال موسم الشتاء.
وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن فكرة بيع منتجات الملابس بالتقسيط بالتعاون مع البنوك، وخاصة بعد طرحها من قبل غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لم تلق قبولا عند المستهلك، لافتًا إلى أن 20% من الملابس الموجودة فى السوق مستوردة من الخارج، و80% صناعة مصرية والجزء الأكبر من الملابس حاليا مهربة وذات جودة ضعيفة.
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