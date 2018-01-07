الغردقة استقبلت 190 ألف سائح من 36 دولة فى ديسمبر الماضى.. والألمان يتصدرون





البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبلت مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، والمصايف العربية خلال ديسمبر الماضى، سياح من 36 دولة تقريباً عبر خطوط طيران مباشرة ومنتظمة، ووصل عدد السياح الوافدين للمدينة قرابة 190 ألف سائح للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وقضاء احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس على شواطئ البحر الأحمر.

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الإحصائية الكاملة لأعداد السياح الوافدة لمدينة الغردقة خلال شهر ديسمبر الماضى، والتى تجاوزت نسبة الأشغال العام بالمدينة الـ70% بالفنادق المختلفة.

وكشفت الإحصائية التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، وصول السياح الألمان لمدينة الغردقة بنسبة تجاوزت الـ50% من نسب وصول العام لـ36 جنسية حول العالم، حيث وصل من الألمان خلال ديسمبر 107 ألف سائح.

بينما كشفت الأحصائية، ارتفاع أعداد وصول السياح الأوكرانيين خلال ديسمبر إلى 18 ألف و500 سائح بارتفاع ملحوظ عن الشهور الماضية خلال عام 2017، وبذلك يحتل السياح الأوكران المرتبة الثانية من خلال الوصول بعد الألمان، إلا أن هناك فرق كبير بين الأول والثانى قد يصل إلى 90 ألف سائح.

فيما أحتل السائح البريطانيين المركز الثالث من حيث أعداد الوصول لمدينة الغردفة خلال ديسمبر، ووصل منهم 15 ألف و500 سائح، بفارق 3 الأف بينهم وبين السياح الأوكرانيين.

وجاء فى المركز الرابع وبفارق كبير بينه وبين السياح الأنجليز الذين احتلوا المركز السائح من حيث نسب الوصول، السياح البولنديين، حيث كشفت الأحصائية وصول 6 الأف و500 سائح بولندى لمدينة الغردقة وبذلك تكون السياحة البولندية فى المركز الثالث.

بينما ظهر مجددا وبشكل مميز على ساحة أعداد السياح الوافدة لمدينة الغردقة والبحر الأحمر، بشكل عام السائح الهولندى، حيث استقبل مطار الغردقة الدولى خلال شهر ديسمبر 6 آلاف سائح هولندى الجنسية، والذى احتل المركز الخامس بالنسبة لأعداد السياح الوافدة لمدينة الغردقة خلال ديسمبر.

وأوضحت الإحصائية الصادرة من غرفة شركات السياحة، إنه وصل للغردقة من السياح البيلا روسيين 4 آلاف و800 سائح، وكذلك اللتونيين حيث وصل 4 آلاف و500 سائح خلال شهر ديسمبر الماضى.

كما أكدت الإحصائية وصول 3 آلاف و800 سائح نمساوى الجنسية خلال ديسمبر الماصى للغردقة، بينما وصل من الدنمارك 3 آلاف و612 سائح من الدنمارك، وكذلك وصل من السويسريين 3 آلاف و152 سائحا.

كذلك وصل من دولة استونيا 3 آلاف سائح وكذلك بلجيكا وصل منها للغردقة خلال ديسمبر الماضى 3 آلاف سائح بينما وصل من التشيك ألفان و800 سائح.

وحققت أعداد السياح الوافدة من دولة لاتفى ألف و530 سائحا ثم السياح الفرنسيين وصلوا إلى ألف و7 سائحين، وكذلك ألف سائح سويدى الجنسية، وكذلك ألف سائح صينى، و880 سائح مجرى خلال ديسمبر.

كما أكدت الإحصائية وصول 650 سائح رومانى، و530 سلوفاكى و500 جوروجى، 350 من صربيا، و310 من لوكسمبورج، و108 اسكتلندى، 153 سلوفانى، 103 سائح لبنانى.

ومن إسبانيا وصل 85 سائحا، ووصل من النرويج 67 سائحا و45 من بلغاريا، و60 تركى، 41 سيرلانكى، كما وصل من الروس عبر خطوط أوكرانيا 20 سائحا روسيا خلال ديسمبر الماضى.

بينما احتلت أسفل قائمة الوصول للغردقة خلال ديسمبر جنسيات ألبانية وصل منها 13 سائحا ثم إندونيسيا 18 سائحا و3 كرواتيين، ووصل من السياح الإيطاليين للغردقة أقل عدد وصول وهو سائحين فقط خلال ديسمبر الماضى.

من جانبه قال خبير سياحى رفض ذكر اسمه، إن عام 2017 كان أكثر الأعوام وصولاً للسياح لمحافظة البحر الأحمر من بعد عام ثورة 2011، حيث أن أستشعرت الدول التى توفد سياحها للبحر الأحمر معدلات الأمان بمدن البحر الأحمر.

وأضاف الخبير السياحى، إنه عقب مرور شهر سبتمبر تشهد الدول المختلفة وخاصة أوروبا موجة سقيع حادة مما أدى إلى حرص السياح على السفر لمصر التى تشهد جوا مشمسا طوال العام.

وأكد الخبير السياحى، إن هناك عدد كبير من فنادق الغردقة ومرسى علم كاملة العدد من حيث الاشغالات، وكذلك هناك فنادق تصل نسبة الإشغال إلى 80% من حيث نسب الإشغال طوال العام بشكل ثابت.



وصول السياح للمطار



السياح داخل فنادق الغردقة



استمتاع السياح فى الغردقة



الأطفال يستمتعون بالبحر الأحمر



سياح المان بفنادق الغردقة