العراق يشترى 30 ألف طن من الأرز فى مناقصة





رويترز





قال تجار اليوم الأحد إن العراق اشترى 30 ألف طن من الأرز الأرجنتينى فى مناقصة.

ولم تتوافر بيانات عن السعر.

كان تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، أكد ارتفاع الأسعار العالمية للأرز بمختلف انواعه، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى، وسط توقعات بانخفاض سعر الأرز "غير المقشور" بحلول شهر مارس المقبل.