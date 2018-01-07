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الأحد، 07 يناير 2018 10:50 م
خالد صلاح
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العراق يشترى 30 ألف طن من الأرز فى مناقصة

الأحد، 07 يناير 2018 11:02 ص
العراق يشترى 30 ألف طن من الأرز فى مناقصة أرز - أرشيفية


رويترز
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قال تجار اليوم الأحد إن العراق اشترى 30 ألف طن من الأرز الأرجنتينى فى مناقصة.

ولم تتوافر بيانات عن السعر.

كان تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، أكد ارتفاع الأسعار العالمية للأرز بمختلف انواعه، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى، وسط توقعات بانخفاض سعر الأرز "غير المقشور" بحلول شهر مارس المقبل.


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