العثور على موقع يعود لنصف مليون عام قرب بلدة عربية فى إسرائيل





القدس (أ ف ب)

أعلن علماء آثار إسرائيليون الأحد، أنهم اكتشفوا موقعا نادرا يعود إلى نحو نصف مليون عام بجوار طريق سريع على عمق عدة امتار فقط تحت الأرض.

ويقع هذا الموقع قرب بلدة "جلجولية العربية" شمال شرق تل أبيب، وكان، حسب علماء الاثار الاسرائيليين، اشبه ب"الجنة" لاشخاص عاشوا على الصيد وجمع الثمار الى جانب جدول ماء فى بيئة غنية بالنباتات والحيوانات.

وقالت سلطة الأثار الإسرائيلية أنه تم العثور على مئات من الفؤوس الحجرية فى اطار الحفريات التى جرت بالقرب من الطريق رقم 6، وهو احد اكثر الطرق السريعة ازدحاما فى إسرائيل.

وأعلن رئيس قسم الاثار فى جامعة تل ابيب ران باراكى، الذى شارك قسمه فى الحفريات، فى بيان انه "من الصعب التصديق انه بين جلجولية وطريق رقم 6، وبعمق خمسة امتار تحت الارض، وجدنا مشهدا طبيعيا رائعا عمره نحو نصف مليون عام".

وتابع "بالنسبة للسكان يومها فان الموقع كان أشبه بالجنة، وكانوا يقصدونه مرارا وتكرارا".

وعاش فى هذه الموقع الانسان المنتصب "هومو ايريكتوس" وهو أحد الاسلاف المباشرين للبشر اليوم.

وبدأت الحفريات بسبب خطط بناء فى الموقع، وباتت تتطلب الحصول على موافقات اثرية، بحسب سلطة الاثار.