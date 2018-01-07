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العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بالمنوفية

الأحد، 07 يناير 2018 10:13 ص
العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بالمنوفية صطفل رضيع - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
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عثر عامل مسجد بقرية العجايزة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على طفل حديث الولادة بجوار المسجد .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بعثور " ا م ع " 43 سنه، عامل بمسجد " أم القرى "ومقيم بقرية العجايزة، على طفل حديث الولادة أمام المسجد بذات الناحية.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل عمر يوم ومربوط الحبل السري وملفوف بجاكت رمادى اللون ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمستشفى قويسنا المركزى تبين أنه حديث الولادة عمره عدة ساعات، والحالة العامة غير جيدة، وتم إيداعه حضانة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة . 


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