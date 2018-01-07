العثور على شاب مقتول بأرض زراعية بعد ساعات من اختفائه بالشرقية

عثر أحد المزارعين بقرية السعدية التابعة لمركز ومدينة بلبيس بالشرقية، اليوم، على جثة صبى فى العقد الثانى من عمره، مخنوقًا، داخل أرض زراعية بالقرية، وذلك بعد ساعات من اختفائه عن منزله بدائرة مركز منيا القمح.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "أحمد رفعت" 15 سنة، مقيم بعزبة الملقة بمنيا القمح، داخل أرض زراعية بقرية السعدية ببلبيس.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل مات مخنوقًا بكوفية ملفوفة حول رقبته دون وجود آثار مقاومة، فيما اشارت أسرته إلى أنه متغيب منذ أمس المغرب، بعدما استقل توك توك ولم يعد من وقتها حتى العثور على الجثة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما يكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.