العثور على شاب مقتول بأرض زراعية بعد ساعات من اختفائه بالشرقية

العثور على شاب مقتول بأرض زراعية بعد ساعات من اختفائه بالشرقيةالأحد، 07 يناير 2018 06:23 م
جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب
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عثر أحد المزارعين بقرية السعدية التابعة لمركز ومدينة بلبيس بالشرقية، اليوم، على جثة صبى فى العقد الثانى من عمره، مخنوقًا، داخل أرض زراعية بالقرية، وذلك بعد ساعات من اختفائه عن منزله بدائرة مركز منيا القمح.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "أحمد رفعت" 15 سنة، مقيم بعزبة الملقة بمنيا القمح، داخل أرض زراعية بقرية السعدية ببلبيس.
وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل مات مخنوقًا بكوفية ملفوفة حول رقبته دون وجود آثار مقاومة، فيما اشارت أسرته إلى أنه متغيب منذ أمس المغرب، بعدما استقل توك توك ولم يعد من وقتها حتى العثور على الجثة.
تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما يكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوي
خطف وقتل قاصر والحكم المفروض اعدام
سن البلوغ للانثي 18 سنه والذكر 21 سنه ويجب ان يغلظ الحكم اعدام لاي حالات خطف وهناك سيدات يتم خطفهم واغتصابهم من عصابه التكاتك والمشاريع والتاكسي فيجب ان تكون عقوبه الخطف والاغتصاب اعدام بدون مناقشه حتي تكون رادع وحتي يفكر من يحاول ان يتسلي بأي امرأه او قاصر بخطفها واغتصابها والاغتصاب قتل نفس معنونيا مثل القتل بالسكين فالعقوبه اعدام فنحن نواجه انحلال في الاخلاق وترامادول ومخدرات وسائقين يستغلون عملهم في فعل كل الفحشاء