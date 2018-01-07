العثور على جثة مسن بالقرب من منطقة زراعية بمركز نجع حمادى بقنا





قنا- وائل محمد

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء اليوم الأحد، على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالقرب من منطقة زراعية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.



وتلقي اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور علي جثة رجل مسن مجهول الهوية، بعد تلقى بلاغ من الأهالى، يفيد العثور على جثة ملقاة بالقرب من منطقة زراعية بمركز نجع حمادى شمال قنا.



وأفادت التحقيقات، إن تقرير الكشف المبدئى على الجثة، تبين أن المتوفى تناول كمية كبيرة من الأقراص المخدرة أدت إلى فقدانه الوعى ووفاته فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.