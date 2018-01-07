الصين تغلق أنشطة كوريا الشمالية التجارية بأرضها تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدة

الصين تغلق أنشطة كوريا الشمالية التجارية بأرضها تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدةالأحد، 07 يناير 2018 12:18 م
زعيم كوريا الشمالية
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق
أعلنت الصين، عن إغلاق عدد كبير من المطاعم الكورية الشمالية العاملة فى الصين قريبا، حيث يقترب الموعد النهائى الذى حددته بكين لإنهاء نشاطهم وفقا لعقوبات الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه وفقا لمصادر فى الصين، تعتبر المطاعم الكورية الشمالية فى الصين ودول أخرى مصدرا رئيسيا لإيرادات العملة الأجنبية لنظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وبعد أن أصدر مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية فى 12 سبتمبر الماضى بسبب التجربة النووية السادسة لها، أصدرت الحكومة الصينية قرارا بإغلاق جميع الشركات الكورية الشمالية بما فى ذلك المطاعم العاملة على الأراضى الصينية خلال 120 يوما.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية اليوم.. طاقم حكام "القمة" يصل القاهرة.. المصرى يطير إلى الإمارات استعدادا للأهلى فى السوبر.. جريشة يتوجه للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا للمحليين.. وفراعنة اليد أمام النرويج بختام بطولة فرنسا
صور.. هل تحل مجموعة تانيس محل توت عنخ آمون بمتحف التحرير؟.. تضم أكثر من 2000 قطعة وقناع.. مشرف المتحف: يفتح الباب أمام مقتنيات جديدة لتـأخذ حقها فى العرض.. و"يويا وتويا" فى انتظار السياح ومحبى الآثار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة