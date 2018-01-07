الصين تغلق أنشطة كوريا الشمالية التجارية بأرضها تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدة





كتب: هانى محمد





أعلنت الصين، عن إغلاق عدد كبير من المطاعم الكورية الشمالية العاملة فى الصين قريبا، حيث يقترب الموعد النهائى الذى حددته بكين لإنهاء نشاطهم وفقا لعقوبات الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه وفقا لمصادر فى الصين، تعتبر المطاعم الكورية الشمالية فى الصين ودول أخرى مصدرا رئيسيا لإيرادات العملة الأجنبية لنظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وبعد أن أصدر مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية فى 12 سبتمبر الماضى بسبب التجربة النووية السادسة لها، أصدرت الحكومة الصينية قرارا بإغلاق جميع الشركات الكورية الشمالية بما فى ذلك المطاعم العاملة على الأراضى الصينية خلال 120 يوما.