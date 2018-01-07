"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى





كتب هانى الحوتى





تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 3086.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 950.5 ألف جنيه خلال شهر الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2761 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1089.7 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بحجم تداول بلغ 2373 ألف ورقة، وبقيمة 408.8 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.1 ألف ورقة بقيمة 0.7 ألف جنيه، فيما لم يتم التداول على الثانية.