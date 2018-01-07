الشرطة توزع الكعك على الأقباط بكنيسة العذراء بالمحلة بمناسبة عيد الميلاد

الشرطة توزع الكعك على الأقباط بكنيسة العذراء بالمحلة بمناسبة عيد الميلادالأحد، 07 يناير 2018 03:19 م
الغربية – مصطفى عادل
فى لافتة طيبة تدل على روح الأخوة والمحبة بين أبناء الشعب المصرى، ودور رجال الشرطة الاجتماعى، قام عدد من أفراد الشرطة بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتوزيع كعك وبسكويت وبيتى فور، على الأخوة الأقباط داخل كنيسة العذراء بمدينة المحلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
جاء ذلك خلال تقديم اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والقيادات الأمنية والتنفيذية التهنئة للأنبا كاراس اسقف المحلة وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وفوجئ الأقباط عقب انتهاء الزيارة بتقديم رجال الشرطة الكعك والبسكويت لهم لمشاركتهم فى الاحتفال بعيدهم، وعمت حالة من الفرحة بين الأقباط لما قام به رجال الشرطة وحرصهم على الاحتفال معهم بالعيد.
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عدد الردود 0
بواسطة:
السعيد
عيب يايوم ياسابع عييييييييييييييييييييب
اسمها "لفتة طيبة" مش "لافتة طيبة"