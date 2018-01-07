الشرطة اليمنية تضبط شاحنة إيرانية لصناعة المتفجرات متوجه لمليشيات الحوثى





عدن أ ش أ





أعلنت شرطة محافظة عدن اليمنية، ضبط شاحنة محملة بأسمدة مصنوعة فى إيران تستخدم فى صناعة المتفجرات، كانت فى طريقها إلى مليشيات الحوثى فى العاصمة صنعاء.

وقالت الشرطة فى بيان، طبقا لقناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، إن القوات الأمنية أوقفت شاحنة محملة بأكياس الأرز وبعد التفتيش الدقيق من قبل أفراد الأمن عثر على أكياس الأسمدة التى تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة تحت أكياس الأرز.

وأشارت إلى أنه تبين أن المادة المخبأة سماد أبيض يستخدم فى تصنيع المتفجرات، وبحسب اعترافات سائق الشاحنة فإنها كانت فى طريقها إلى صنعاء التى لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثى .

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية قد أصدرت توجيهات لجميع الموانئ والمنافذ الحدودية لليمن بعدم السماح لدخول هذه المواد التى تستفيد منها مليشيات الحوثى فى تصنيع المتفجرات.