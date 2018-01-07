السيطرة على حريق شب داخل منزل فى المرج دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد





نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل منزل فى المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المنازل السكنية فى المرج، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.