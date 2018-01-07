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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

الأحد، 07 يناير 2018 08:06 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات حريق شقة - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية  فى العمرانية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


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