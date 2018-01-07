السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد





تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.