السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصاباتالأحد، 07 يناير 2018 08:06 ص
حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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