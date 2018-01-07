السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات





السويس - سيد نون





سيطر الدفاع المدنى فى السويس، اليوم الأحد، على حريق نشب بوحدة سكنية بضاحية الملاحة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، بينما أتت النيران على محتويات المنزل.

كان العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدنى فى السويس، تلقى بلاغا بالحريق، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق فى وحدة بمنزل أهالى بمنطقة الملاحة القديمة.

ودفعت مديرة الصحة بسيارتى إسعاف لموقع الحريق، تحسبا لوقوع مصابين فى الحادث، وقال مصدر أمنى إن المعاينة المبدئية أظهرت أن سبب الحريق ماس كهربائى بجهاز التكييف، أدى إلى اشتعال النيران بأثاث غرفة النوم فأتت عليها.