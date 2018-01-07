video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات

الأحد، 07 يناير 2018 02:37 م
السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات اثار الحريق


السويس - سيد نون
إضافة تعليق


سيطر الدفاع المدنى فى السويس، اليوم الأحد، على حريق نشب بوحدة سكنية بضاحية الملاحة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، بينما أتت النيران على محتويات المنزل.

 كان العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدنى فى السويس، تلقى بلاغا بالحريق، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق فى وحدة بمنزل أهالى بمنطقة الملاحة القديمة.

ودفعت مديرة الصحة بسيارتى إسعاف لموقع الحريق، تحسبا لوقوع مصابين فى الحادث، وقال مصدر أمنى إن المعاينة المبدئية أظهرت أن سبب الحريق ماس كهربائى بجهاز التكييف، أدى إلى اشتعال النيران بأثاث غرفة النوم فأتت عليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة