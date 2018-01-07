السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات

اثار الحريق
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
سيطر الدفاع المدنى فى السويس، اليوم الأحد، على حريق نشب بوحدة سكنية بضاحية الملاحة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، بينما أتت النيران على محتويات المنزل.
كان العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدنى فى السويس، تلقى بلاغا بالحريق، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق فى وحدة بمنزل أهالى بمنطقة الملاحة القديمة.
ودفعت مديرة الصحة بسيارتى إسعاف لموقع الحريق، تحسبا لوقوع مصابين فى الحادث، وقال مصدر أمنى إن المعاينة المبدئية أظهرت أن سبب الحريق ماس كهربائى بجهاز التكييف، أدى إلى اشتعال النيران بأثاث غرفة النوم فأتت عليها.
إضافة تعليق
صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون
صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة