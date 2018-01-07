"السياحة": سداد مستحقات 34 شركة طيران نظير رحلاتها لمصر حتى يونيو 2017





كتبت ميرفت رشاد





أعلن اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة قامت بسداد المستحقات لـ34 شركة طيران نظير ما نظمته من رحلات سياحية إلى المقاصد المصرية حتى يونيو 2017، منذ بداية تطبيق برنامج تحفيز الطيران من 1 نوفمبر 2016 حتى 31 أكتوبر الماضى، رافضا الإفصاح عن قيمة المستحقات المسددة.

وقال "حمدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مجموعة العمل مستمرة فى مراجعة باقى مستحقات شركات الطيران وذلك طبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن والتى اعتمدها وزير السياحة، وذلك فى إطار العمل على تشجيع شركات الطيران على تسيير مزيد من الرحلات السياحية إلى المقصد المصرى لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه.

وأضاف أن الضوابط الجديد شملت العديد من التسهيلات ومنها إلغاء شرط الإقامة الفندقية بالنسبة للرحلات القادمة من الدول العربية أسوة بما يتم اتباعه مع باقى الأسواق، أما بالنسبة للطيران المزدوج سيتم الحساب لقيمة التحفيز كرحلة طيران واحدة "لمطار الوصول الأول" وأشار إلى الالتزام بالسداد المستحقات لشركات الطيران الأجنبية خلال 3 شهور من تاريخ التشغيل ووصول الرحلة إلى المطارات المصرية.

وشدد، على حرية شركات الطيران فى العمل بأى من برامج التحفيز دون قيد، معلنة عن اعتماد قيمة 25 % كتحفيز إضافى للرحلات أكثر من 6 ساعات طيران وكذلك سعة الطائرة 200 راكب فأكثر .

وكانت وزارة السياحة، أعلنت استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض بأنواعه "منتظم منخفض التكاليف – عارض – مختلط" القادم للمطارات السياحية المصرية حتى 31 أكتوبر 2018، كاشفة عن زيادة قيمة التحفيز لـ6 آلاف دولار للرحلة للطيران المنتظم، وزيادة تحفيز العارض لـ3 آلاف دولار للرحلة.

وكشفت "الوزارة" فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- أن قيمة تحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف 6 آلاف دولار للرحلة بشرط إلا يقل عدد الرحلات من أى سوق عن 22 رحلة أسبوعيا، وأشارت الوزارة إلى أن نسب امتلاء الطائرة لا تقل عن 80 % لمطارى الغردقة ومرسى علم، و 65 % لمطارات شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين.

وقالت إن قيمة تحفيز برنامج طيران منتظم منخفض التكاليف أقل من 6 ساعات طيران، تصل لـ 4 آلاف دولار للرحلة بشرط أن تتراوح عدد الرحلات المنفذة من أى سوق من 3 إلى 21 رحلة أسبوعيا، كما شملت الضوابط أن تصل نسب امتلاء الطائرة 80 % لمطارى الغردقة ومرسى علم، و 65 % لمطارات شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين .

وأضافت، أن قيمة تحفيز الطيران مختلط "منتظم منخفض التكاليف وعارض" أقل من 6 ساعات تصل لـ 3 آلاف دولار للرحلة بشرط لا يقل عن 3 رحلات أسبوعيا، لمطارى الغردقة ومرسى علم بشرط أن تصل نسب الامتلاء الطائرة لـ 80 %، وزيادة قيمة تحفيز الطيران لـ 4 آلاف دولار للرحلة لجميع المطارات السياحية الآخرى ما عدا القاهرة شريطة أن تصل نسبة امتلاء الطائرة لـ 65 %.

وأشارت "الوزارة" إلى أن برنامج الطيران العارض لا يتضمن حد أدنى للرحلات، تصل قيمته لـ 2000 دولار للرحلة لمطارى الغردقة ومرسى علم بشرط أن تصل نسبة معامل الحمولة للطائرة لـ 80 %، وزيادة قيمة التحفيز لـ3000 دولار للرحلة للمطارات "شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين" بنسبة امتلاء الطائرة لـ 65 %.