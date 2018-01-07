الرئيس الفرنسى لوفد فلسطينى: نؤيد حل الدولتين





أ ف ب

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة أمام وفد للمجلس المركزى الفلسطينى موقف بلاده المؤيد لقيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية و"شجع القادة الفلسطينيين على مواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار"، حسب ما أعلن قصر الإليزيه الأحد فى بيان.

ويأتى هذا اللقاء مع الوفد الفلسطينى بقيادة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس المركزى الفلسطينى، قبل اجتماع لهذا المجلس فى 15يناير لبحث الوضع إثر قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.

وأضاف بيان الإليزيه أن "الوفد الفلسطينى الذى رحب به رئيس الجمهورية الفرنسى، شكر فرنسا على دعمها، وذكر بمواقفه الداعية إلى سلام عادل وتفاوضى مع إسرائيل".

كما كرر الرئيس الفرنسى الذى يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية فى 2018 "تأكيد الموقف الفرنسى والأوروبى المؤيد لحل الدولتين وضرورة قيام الظروف الملائمة لخارطة طريق سياسية فى الأسابيع المقبلة، حسب ما اشار اليه الرئيس (الفلسطينى محمود عباس)".