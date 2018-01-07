video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفرنسى لوفد فلسطينى: نؤيد حل الدولتين

الأحد، 07 يناير 2018 06:10 م
الرئيس الفرنسى لوفد فلسطينى: نؤيد حل الدولتين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


أ ف ب
إضافة تعليق

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة أمام وفد للمجلس المركزى الفلسطينى موقف بلاده المؤيد لقيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية و"شجع القادة الفلسطينيين على مواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار"، حسب ما أعلن قصر الإليزيه الأحد فى بيان.

ويأتى هذا اللقاء مع الوفد الفلسطينى بقيادة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس المركزى الفلسطينى، قبل اجتماع لهذا المجلس فى 15يناير لبحث الوضع إثر قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.

وأضاف بيان الإليزيه أن "الوفد الفلسطينى الذى رحب به رئيس الجمهورية الفرنسى، شكر فرنسا على دعمها، وذكر بمواقفه الداعية إلى سلام عادل وتفاوضى مع إسرائيل".

كما كرر الرئيس الفرنسى الذى يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية فى 2018 "تأكيد الموقف الفرنسى والأوروبى المؤيد لحل الدولتين وضرورة قيام الظروف الملائمة لخارطة طريق سياسية فى الأسابيع المقبلة، حسب ما اشار اليه الرئيس (الفلسطينى محمود عباس)".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتقاد زوجة ماكرون بسبب الوقوف بجانبه.. ونشطاء: تريد أن تصبح ملكة لفرنسا

ماكرون: بحثت مع الرئيس التركى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ووقف تمويله

عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع ماكرون فى باريس قريبا

فرنسا تحيى الذكرى الثالثة لضحايا هجوم شارلى إبدو بحضور ماكرون (صور)

إيمانويل ماكرون

فرنسا

فلسطين

إسرائيل

المجلس المركزى الفلسطينى

الإليزيه



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة