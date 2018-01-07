"الدفاع التونسية" تنفى ما تردد بشأن وقوع عملية إرهابية بجبل "الشعانبى"الأحد، 07 يناير 2018 10:41 م
عناصر من الجيش التونسى
تونس أ ش أ
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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتى، اليوم الأحد، ما تردد من أنباء بشأن وقوع عملية إرهابية وانفجار لغم بجبل "الشعانبي" فى ولاية القصرين.
وقال الوسلاتى - فى تصريح لصحيفة (الصريح أون لاين) التونسية - إن حادثا بسيطا تعرضت له سيارة عسكرية بولاية القصرين تسبب فى اشتعال جزء من السيارة، وذلك إثر ماس كهربائي، مؤكدا أن الوضع الصحى للعسكريين الثمانية الذين كانوا يستقلون السيارة مستقر، وأن بعض الإصابات ليست خطيرة.
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