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الداخلية تضبط 22 قناة و59 مركزا تعليميا غير مرخصة خلال شهر

الأحد، 07 يناير 2018 04:38 م
الداخلية تضبط 22 قناة و59 مركزا تعليميا غير مرخصة خلال شهر مركز تعليمى -أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 29 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 59 قضية مطبوعات تعليمية،  و16 قضية مطبوعات أدبية، وضبط 14 قضية مطبوعات متنوعة وضبط 504 منشأة تعمل بدون ترخيص .
 
وضبطت مباحث المصنفات خلال حملات استمرت شهر، 22 قناة فضائية بدون ترخيص  وتم ضبط 2 إنتاج فنى بدون ترخيص .
 
كما ضبط شركة تستخدم برامج حاسب آلى وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة وضبط 109قضايا فى مجال بيع أسطوانات تحمل مصنفات سمعية وبصرية منسوخة ومقلدة، وضبط 366 قضية فى مجال جرائم البرمجيات و 1175 قضية عرض عام بالمقاهى.
 

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