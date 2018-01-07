الداخلية تضبط 22 قناة و59 مركزا تعليميا غير مرخصة خلال شهر





كتب محمود عبد الراضى





تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 29 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 59 قضية مطبوعات تعليمية، و16 قضية مطبوعات أدبية، وضبط 14 قضية مطبوعات متنوعة وضبط 504 منشأة تعمل بدون ترخيص .

وضبطت مباحث المصنفات خلال حملات استمرت شهر، 22 قناة فضائية بدون ترخيص وتم ضبط 2 إنتاج فنى بدون ترخيص .

كما ضبط شركة تستخدم برامج حاسب آلى وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة وضبط 109قضايا فى مجال بيع أسطوانات تحمل مصنفات سمعية وبصرية منسوخة ومقلدة، وضبط 366 قضية فى مجال جرائم البرمجيات و 1175 قضية عرض عام بالمقاهى.