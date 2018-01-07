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الخدمات البيطرية: حملات على أماكن تقديم الأطعمة خلال عيد الميلاد المجيد

الأحد، 07 يناير 2018 03:00 ص
الخدمات البيطرية: حملات على أماكن تقديم الأطعمة خلال عيد الميلاد المجيد لحوم - أرشيفية


كتب عز النوبى
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تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملاتها المكثفة والرقابة المشددة على أسواق اللحوم، والمرور على جميع أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك لضبط المخالفين والأطعمة منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

 وأكد تقرير للخدمات البيطرية، على أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات المتبعة من خلال تفعيل الحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

 

وأضاف التقرير، أن هناك تنسيقا دوريًا مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، كما يتم تدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء ألأكفاء ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.

 


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وزارة الزراعة

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