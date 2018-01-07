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الخارجية الأمريكية: موقف الاتحاد الأوروبى من الاحتجاجات الإيرانية "محبط"

الأحد، 07 يناير 2018 12:10 م
الخارجية الأمريكية: موقف الاتحاد الأوروبى من الاحتجاجات الإيرانية "محبط" الاحتجاجات الإيرانية


لندن (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، إن الرئيس دونالد ترامب وإدارته محبطون من عدم تقديم الاتحاد الأوروبى الدعم الكافى للاحتجاجات الشعبية الأخيرة فى إيران.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية - على موقعها الإلكترونى، أن تيلرسون أدلى بهذه التعليقات، على الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبى دعمه لحق المواطنين الإيرانيين فى التظاهر السلمى، بالإضافة إلى دعوة التكتل الأوروبى إلى إنهاء أعمال العنف من جانب المتظاهرين وقوات الأمن.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن عن مراقبته للتظاهرات الإيرانية عن كثب، معربا عن أسفه ورفضه لوقوع خسائر فى الأرواح خلال المظاهرات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الانضمام الصريح لبعض دول الاتحاد إلى الولايات المتحدة فى دعمها للمظاهرات فى إيران، إلا أن تيلرسون قد أعرب عن أسفه لعدم وجود تأييد مماثل من باقى دول التكتل الأوروبى الـ28، لما اسماه بـ"الدعوة إلى الإصلاح" فى إيران.

وأسفرت التظاهرات فى إيران، عن مقتل 21 شخصا، فيما اُعتقل أكثر من ألف آخرين، فى مدينة مشهد، ثانى أكبر المدن الإيرانية، حتى الآن، وفقا للصحيفة. 


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