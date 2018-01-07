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الحرس الثورى: نجحنا فى اخماد اضطرابات أثارها أعداء أجانب فى إيران

الأحد، 07 يناير 2018 10:20 ص
الحرس الثورى: نجحنا فى اخماد اضطرابات أثارها أعداء أجانب فى إيران مظاهرات إيران - أرشيفية


رويترز
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قال الحرس الثورى الإيرانى، فى بيان، نشر على موقع "سباه نيوز" الإلكترونى، اليوم الأحد، إن قوات الأمن أخدمت الاضطرابات التى أثارها أعداء أجانب من بينهم الولايات المتحدة، وإسرائيل، وجماعات المعارضة.

وقال البيان، "عشرات الآلاف من قوات الباسيج، والشرطة، ووزارة الاستخبارات، كسروا سلسلة الاضطرابات التى صنعتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنظام الصهيونى، ومؤيدو الملكية".

وأمس السبت، كانت زعيمة منظمة مجاهدى خلق المعارضة الإيرانية بالخارج، قالت إن المحتجين فى إيران اقتربوا من تحقيق حلمهم، وفى رسالة جديدة بثتها على الإنترنت قالت مريم رجوى إلى الإيرانيين الأحرار فى الولايات المتحدة الذين نهضوا للدفاع عن المنتفضين ويتظاهرون تخليدا للشهداء الكرام للانتفاضة نتوجه بالتحية  للشهداء الكرام الذين سقطوا فى مدن «دورود» و«تويسركان» و«نورآباد» و«إيذه» و"شاهين شهر" و"قهدريجان" و"همايون شهر" و"جوى آباد بإصفهان" وغيرها من المدن الإيرانية.

وأضافت أن المنتفضين، قد قرّبوا أبناء الشعب الإيرانى إلى تحقيق أحلامهم، انهم أثبتوا أن إيران محرّرة من ولاية الفقيه والاستبداد الدينى أمر ممكن على حد تعبيرها، وتابعت إنهم يحاولون بشتى الوسائل، لإيقاف حملة انضمام أبناء الشعب المتصاعدة إلى صفوف المنتفضين، ولكن خلف كل هذه التهديدات، يساور النظام بأكمله خوف كبير.


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