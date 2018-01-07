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الجيش العراقى والحشد الشعبى يكملان تطهير وادى زغيتون غرب كركوك

الأحد، 07 يناير 2018 09:09 م
الجيش العراقى والحشد الشعبى يكملان تطهير وادى زغيتون غرب كركوك عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أنهى الجيش العراقى وقوات الحشد الشعبى تطهير "وادى زغيتون" غرب كركوك بالكامل، حيث تم العثور على عدد من مخازن للأسلحة والذخائر وأوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول عمليات اللواء الحادى عشر فى الحشد الشعبى سجاد الأسدى - حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد - "إن القوات وبعد إكمالها عمليات تطهير الوادى اتجهت من خط البيشمركة السابق باتجاه كركوك".

يُشار إلى أن عمليات إعادة الأمن لمناطق كركوك المحررة تتواصل فى يومها الرابع بمشاركة الحشد والجيش والشرطة الاتحادية وطيران الجيش لتطهير مناطق الحويجة ومحيطها من فلول "داعش".

من ناحية أخرى أوضح إعلام الحشد فى بيان اليوم /الأحد/، أن عمليات محور "بيجي" انتهت بعد أربعة أيام من انطلاقها لتطهير جبال مكحول وضفاف دجلة غربى جبال مكحول وطريق الحراريات.

وأضاف البيان أن الجهد الهندسى للحشد الشعبى تمكن خلال العمليات من تدمير مضافة لداعش وتفكيك عشرات العبوات وضبط كميات من المتفجرات التى خلفها تنظيم داعش الإجرامي.


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