الجيش السورى يكسر الحصار على قاعدة عسكرية قرب دمشق





بيروت (رويترز)

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية التى تديرها الدولة، اليوم الأحد، إن الجيش السورى كسر الحصار الذى تفرضه المعارضة المسلحة على قاعدة عسكرية عند المشارف الشرقية لدمشق.

وكان مسلحون ينتمون فى الأساس لجبهة أحرار الشام الإسلامية وسعوا سيطرتهم الأحد الماضى على أجزاء من قاعدة إدارة المركبات العسكرية فى بلدة حرستا بالغوطة الشرقية.

وشن الجيش السورى تدعمه مقاتلات روسية هجوما لكسر الحصار وتحرير ما لا يقل عن 200 جندى يعتقد أنهم كانوا محاصرين داخل القاعدة المترامية الأطراف.