الجيش السورى يكسر الحصار على قاعدة عسكرية قرب دمشق

الجيش السورى يكسر الحصار على قاعدة عسكرية قرب دمشقالأحد، 07 يناير 2018 11:31 م
أحد عناصر الجيش السورى
بيروت (رويترز)
إضافة تعليق
قالت قناة الإخبارية التلفزيونية التى تديرها الدولة، اليوم الأحد، إن الجيش السورى كسر الحصار الذى تفرضه المعارضة المسلحة على قاعدة عسكرية عند المشارف الشرقية لدمشق.
وكان مسلحون ينتمون فى الأساس لجبهة أحرار الشام الإسلامية وسعوا سيطرتهم الأحد الماضى على أجزاء من قاعدة إدارة المركبات العسكرية فى بلدة حرستا بالغوطة الشرقية.
وشن الجيش السورى تدعمه مقاتلات روسية هجوما لكسر الحصار وتحرير ما لا يقل عن 200 جندى يعتقد أنهم كانوا محاصرين داخل القاعدة المترامية الأطراف.
إضافة تعليق
دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة