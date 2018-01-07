video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات فى ريف "إدلب" الجنوبى

الأحد، 07 يناير 2018 11:17 م
الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات فى ريف "إدلب" الجنوبى جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر عسكرى بأن الجيش السورى استعاد السيطرة على بلدات وقرى فى ريف (إدلب) الجنوبي، وقضى على عشرات المسلحين من (جبهة النصرة).

وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) اليوم الأحد - إن وحدات من الجيش سيطرت على بلدات وقرى (سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلى وصراع) فى ريف إدلب.

يذكر أن القوات الحكومية السورية صعدت خلال الأيام الماضية حملتها العسكرية فى محافظة إدلب وسيطرت على نحو 60 قرية وبلدة خلال الـ 14 يوما الماضيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط هجوم إرهابى استهدف خبراء روس بمقر للجيش السورى فى حمص

الجيش السورى يسيطر على بلدة سنجار و5 قرى أخرى فى ريف إدلب

الجيش السورى

سوريا

أخبار سوريا

السيطرة على قرى وبلدات

ريف إدلب الجنوبى



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة