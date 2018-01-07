الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات فى ريف "إدلب" الجنوبى

الجيش السورى يسيطر على قرى وبلدات فى ريف "إدلب" الجنوبىالأحد، 07 يناير 2018 11:17 م
جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أفاد مصدر عسكرى بأن الجيش السورى استعاد السيطرة على بلدات وقرى فى ريف (إدلب) الجنوبي، وقضى على عشرات المسلحين من (جبهة النصرة).
وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) اليوم الأحد - إن وحدات من الجيش سيطرت على بلدات وقرى (سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلى وصراع) فى ريف إدلب.
يذكر أن القوات الحكومية السورية صعدت خلال الأيام الماضية حملتها العسكرية فى محافظة إدلب وسيطرت على نحو 60 قرية وبلدة خلال الـ 14 يوما الماضيين.
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