الجحيم الثلجى.. الحرارة سالب 40 فى مناطق بالساحل الشرقى لأمريكا





كتبت ــ ريم عبد الحميد





قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن نحو 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة يواجهون تحديا جديدا بعد العاصفة الثلجية العارمة التى ضربت الساحل الشرقى للبلاد، حيث تتعرض منطقتهم لجو شديد البرودة تصل فيه درجات الحرارة إلى مستويات شديدة الانخفاض، ويزيد من الإحساس بالبرد الرياح التى تجعل الجو يبدو 100 درجة تحت الصفر فى منطقة جبل واشنطن بنيوهامبشير التى تتنافس على لقب المكان الأشد برودة فى العالم.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" تلك الأجواء قائلة، إنه بمجرد الخروج إلى الهواء المتجمد فى الطريق إلى منطقة مونت واشنطن، تسرق الرياح الثلجية نفسك وتجمد رموش عينيك فلا تستطيع أن ترمش، ويطعن البرد أذنك لتصبح أشبه بالمطاط.

وتشير الصحيفة إلى أن الكثير من مناطق الشمال الشرقى والوسط الشرقى يشعرون بوجود كتلة من الجليد، وصلت درجة الحرارة فى منطقة مونت واشنطن بولاية نيو هامبشير إلى 40 درجة تحت الصفر ليلة الجمعة، ومع وجود رياح شديدة البرودة تبدو درجة الحرارة كما لو كانت 100 تحت الصفر.

كانت بعض المناطق فى الولايات المتحدة قد تعرضت لعاصفة ثلجية قاسية منذ بداية العام الجديد، عرقلت حتى جهود إزالة الثلوج من الطرق وأجبرت المطارات على تعليق رحلات الطيران، وكذلك الحال فى محطات القطارات. كما أدت إلى مصرع عدة أشخاص فى حوادث مرورية فى نورث كارولينا وتكساس.