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الجار الله: الحرس الثورى الإيرانى خلع بدلته الرسمية وانضم للمتظاهرين ضد النظام

الأحد، 07 يناير 2018 06:48 م
الجار الله: الحرس الثورى الإيرانى خلع بدلته الرسمية وانضم للمتظاهرين ضد النظام أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية


كتب هيثم سلامة
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أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية، أن الحرس الثورى بدأ بالفعل فى خلع بدلته الرسمية، وانضم إلى جانب المتظاهرين والثوار ضد النظام الإيرانى، والذى يحاول التعتيم على الثورة.

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"الحرس الثورى الإيرانى بدأ يخلع بدلته الرسمية، وينظم للمتظاهرين وللثوار الشباب،  النظام الإيرانى حاول التعتيم على ثورة الشباب ولم ينجح، حاول تسريب أخبار عن تراجعها ولم ينجح، ثوره الشباب الإيرانى تلقى الدعم من الإيرانيين المقيمين فى الخارج الثورة تم تدويلها وسيصعب وأدها".

وأضاف الجار الله، قائلاً :"خامنئنى عليه أن يتابع المظاهرات الإيرانية فى عواصم العالم التهديد والوعيد لن ينفع مع حراكها الثورى، ثورة شباب إيران لن تتوقف ومثلما اسقطت محمد رضا بهلوى شاه إيران، ستسقط هذه العقول المتخلفة التى أزعجت الشعب الإيرانى وجيرانه والعالم كله".

 

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

 


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الثورة الإيرانية

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