"التنمية الصناعية" تبحث طلبات تخصيص مليون متر لإنشاء مدينة للصناعات الهندسية





كتب – إسلام سعيد





يبحث رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرازق، طلبات مقدمة للهيئة لتخصيص مليون متر من الأراضى المرفقة التى تنوى الهيئة طرحها العام الجارى 2018، لإقامة مدينة للصناعات الهندسية.

وتسعى هيئة التنمية الصناعية خلال 2018 لطرح قرابة 17 مليون متر أراضى مرفقة على مستوى الجمهورية، من أجل مساندة رجال الأعمال وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية.

وطرحت الهيئة العام الماضى 2017 حوالى 17.5 مليون متر، منها 8 ملايين متر للمطور الصناعى بمنطقتى العاشر من رمضان ومدينة السادات فى المنوفية.

يشار إلى أن المطور الصناعى هو مجموعة من شركات القطاع الخاص التى تتولى مهام ترفيق الأراضى الصناعية، من خلال مناقصات معلنة لدى هيئة التنمية الصناعية، وبدأ العمل بهذا النظام لأول مرة عام 2006.

ويساعد نظام المطور على توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية، وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقة، فى مناطق "العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب".

وانتهت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً من صياغة عقود جديدة مع شركات المطورين لمنع حدوث أية مغالاة فى أسعار الأراضى بعد تخصيصها، وشملت العقود إلزام المطورين بإنهاء أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات من تاريخ تسلمها، على أن ينتهى المطور الصناعى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.