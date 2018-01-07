التعليم: 12 ألف مدرب بأكاديمية المعلمين.. وندرس الاستعانة بأساتذة الجامعات





كتب محمود طه حسين





قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين لديها 12 ألف مدرب معتمد بعضهم دون المستوى المطلوب، وجارى تقييمهم خلال الفترة الحالية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس الاستعانة بأساتذة الجامعات من كليات التربية لتدريب وتقييم أداء المعلمين، موضحة أن 11 جامعة حتى الآن تقدم أعضائها وسيتم استكمال باقى الجامعات، موضحة أنه جار أيضًا تقويم الحقائب التدريبية للمعلمين، والتى وصلت إلى ما يقرب من 200 حقيبة تدريبية لجميع المعلمين.

وأوضحت المصادر، أن الأكاديمية تراجع أداء المراجعين، وهم المنوط بهم متابعة عمليات التدريب التى تتم على أرض الواقع.