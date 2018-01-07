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التعليم والشباب والرياضة والصحة يشاركون بالمشروع القومى للموهوبين رياضيًا

الأحد، 07 يناير 2018 02:02 م
التعليم والشباب والرياضة والصحة يشاركون بالمشروع القومى للموهوبين رياضيًا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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اجتمعت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بالتربية والتعليم، والدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بالموجهين العموم للتربية الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمناقشة عدة مشروعات سيتم تنفيذها من خلال توجيهات الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة.

بدأ الاجتماع بشرح واف للمشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضيًا وأهميته لتنمية قدرات شباب الوطن من الطلاب فى جميع المراحل الدراسية بالتعليم العام والفنى، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، واللجنة الأولمبية المصرية، وتحت إشراف هيئه الرقابة الإدارية، وأكدت " حسن" على أنه المشروع القومى الأول الذى تتكاتف به جهود جميع هذه الوزارات وهو إضافة كبيرة  وعمل وطنى لكل من يساهم فيه، وتم مناقشة آليات البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والذي يضم  (٩) ألعاب وهى: "المصارعة، والملاكمة، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، وتنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة اليد، ورفع الأثقال".

وأوضحت حسن أنه بالنسبة للملاكمة سيكون بداية الاشتراك من مواليد 2003 وحتى 2006 ويتم التركيز فيه على طلاب المدارس الفنية، وفى ألعاب القوى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بداية من مواليد  2005، وفى لعبة المصارعة أوضحت الدكتورة إيمان تبدأ من مواليد 2008 دون تحديد سن أعلى، وتنس الطاولة من سن 10 سنوات لطلاب المرحلة الإعدادية، والجودو من مواليد 2007 دون سن أعلى، وفى رفع الأثقال من مواليد 2006 و2005 و2004، وفى التايكوندو تبدأ من مواليد 2007، وفى كرة اليد من مواليد 2004 وحتى ،2006 وفى كرة السلة من 2005 و2006 و2007.

وتم اختيار هذه الألعاب بعناية شديدة للارتقاء بها رياضيًا والكشف عن جوانبها الإيجابية لجميع الطلاب المشاركين.

وفي نفس السياق عرضت "حسن" الخريطة الزمنية وتوزيع الاستمارات الخاصة بالمشروع على الطلاب لاستيفائها على أن يكون أقصى موعد لتسليم كل موجه عموم تربية رياضية الاستمارة بمكاتب هيئة الرقابة الإدارية فى محافظته، يوم 2018/1/24، ومن ثم يتم استقبال الطلاب فى مراكز الشباب لعمل الاختبارات اللازمة لهم وإجراء الكشف الطبى عليهم حتى يتم الوصول للأعداد النهائية التى تخوض المشروع.

من جهتها ناقشت الدكتورة "جيهان علام" عدة مشروعات خاصة بالنهوض بالتربية الرياضية فى جميع المحافظات، منها  مشروع اللياقة البدنية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وانتهت المرحلة الأولى منه، ويتم الاستعداد للمرحلة النهائية التى ستقام فى شهر مارس 2018.

وكذلك تمت مناقشة سبل اشتراك المحافظات بفقرات للمرشدات والبراعم  بالمعرض الدولى للكتاب طبقا للتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفنى، ووزارة الثقافة على أن يكون دخول الطلاب إلى المعرض بالمجان.

كما تمت مناقشة سبل التعاون مع المدارس الخاصة بكل محافظة لإقامة مهرجانات رياضية بمشاركة المدارس الحكومية.

واختتمت "حسن" اﻻجتماع  بمطالبة الموجهين العموم  بوضع محاور وأطروحات لمشاريع رياضية و كذلك الإيجابيات والمعوقات التى واجهتهم أثناء إقامة النشاط الرياضى وسيتم مناقشتها  بالمعسكر الرياضى الذى سيتم عقده فى شهر فبراير 2018 بحضور 6 أفراد من كل محافظة وهم (الموجه العام، وموجه المرحلة الثانوية، وموجه المرحلة الإعدادية، وموجه المرحلة الابتدائية، ومسئول الكشافة، ومسئول المرشدات).


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