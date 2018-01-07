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التعليم تعلن نتيجة مسابقة "أفضل المشاريع الإنتاجية"

الأحد، 07 يناير 2018 02:35 م
التعليم تعلن نتيجة مسابقة "أفضل المشاريع الإنتاجية" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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أعلن الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى، باسم الوزارة، أن الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، نظمت مسابقة "أفضل المشاريع الإنتاجية" على مستوى الجمهورية، والإعلان عن نتيجتها بعد تقييم لجنة من مدراء عموم تنمية المواد وموجهى عموم الأنشطة التى لها علاقة بالمشاريع المقدمة، موضحًا أنه نتج عن هذا التقييم فوز (5) مشروعات بإجمالى (42) طالبًا وطالبة.

وفى هذا السياق، أكد عماد الدين محمد منصور، مدير عام الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، اهتمام الوزارة برعاية وتشجيع الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا لاحتواء المدارس المنتجة على وحدات إنتاجية، ومراكز للتدريب ووحدات مدرة للمال، أسهمت فى تبنى مشروعات الطلاب وتنفيذها والاشتراك فى هذه المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأعلن منصور فوز مدرسة كفر الأشراف الإعدادية بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية بالمركز الأول عن مشروع "لوحات بردية فرعونية وعربية ومشغولات وتحف فنية"، وفوز مدرسة دمنهور الثانوية للبنات بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة بالمركز الثانى عن مشروع "إعادة تدوير من أجل التوفير"، وفوز مدرسة مسعد الباز الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية بمحافظة دمياط بالمركز الثالث عن مشروع "خشب كراسى بحر".

وأضاف بأنه قد حصلت مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد على المركز الرابع عن مشروع "تربية حمام"، ومدرسة محسن الإعدادية بإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية على المركز الخامس عن مشروع "مكملات المصانع من المشغولات اليدوية، مؤكدًا على أن الجوائز هي دفاتر توفير بأسماء الطلاب والطالبات المشاركين بهذه المشروعات، وسيتم تسليمها لهم بعد إجازة نصف العام.

 

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