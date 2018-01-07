التعليم تسمح لمعلمى الصف السادس الابتدائى بالمناطق النائية التصحيح فى مدارسهم

التعليم تسمح لمعلمى الصف السادس الابتدائى بالمناطق النائية التصحيح فى مدارسهمالأحد، 07 يناير 2018 05:52 م
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمعلمى الصف السادس الابتدائى فى المناطق النائية بالتصحيح وتقدير الدرجات فى نفس المدرسة التابع لها المعلم.
قالت الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن محافظة مطروح قدمت مذكرة للوزارة للموافقة على تصحيح وتقدير درجات طلاب الصف السادس الابتدائى لامتحانات الفصل الدراسى الأول فى نفس المدرسة نظرا لبعد الأماكن وصعوبة التنقل.
وأوضحت هناء قاسم، أن الهدف من قرار الوزارة بندب معلمى من خارج المدرسة للتصحيح هو تحقيق أكبر قدر من الشفافية فى عملية التصحيح، لافتة إلى أن هناك تعليمات بشأن أن يتم الندب من المدارس المجاورة والقريبة بحيث لا يتكلف المعلم أو يواجه اى صعوبات.
الجدير بالذكر أن معلمى الصف السادس الابتدائى طالبوا خلال الأيام الماضية بضرورة أن تسمح الوزارة لهم بالتصريح فى نفس مدرسته، مؤكدين أنه لطالما اشترك المعلم فى أعمال الامتحانات فى مدرسته من الأولى له التصحيح وتقدير الدرجات لأنه لو كانت هناك نية للمحاباه أو المجاملة ستكون خلال أعمال المراقبة على الطلاب.
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