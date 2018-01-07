"التضامن" تبدأ غدًا تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2018





كتب مدحت وهبة





تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة لهذا العام من خلال مديريات التضامن بالمحافظات اعتبارا من غدا الإثنين وحتى يوم 8 من شهر فبراير المقبل.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم الإثنين، إن أساس الاختيار هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.

وأضافت غادة والى، أن المسابقة مفتوحة للأم البديلة نظرا لأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها خاصة لدى الأسرة التى لديها أيضا أطفال طبيعيين باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه بالنسبة لمعايير اختيار الأم المثالية فيجب ألا يقل سنها عن 50 عامًا، مشددة على ضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح، كما أن الشروط تتضمن أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعلم.

أما عن المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية فقالت والى، إن معيار تعليم الأبناء أولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى، كذلك الأم العاملة أو المريض زوجها أو الأرملة أو المطلقة، أيضًا الأم الأمية التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى دمج أحد الأبناء من ذوى الإعاقة فى المجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه بالنسبة للأم البديلة فيستلزم تقدمها للمسابقة أن تكفل أطفالًا محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين، وأن يكون الابن البديل- أو ابن الزوج – قد حصل على مؤهل جامعى، أيضًا تحقيق المساواة بين الأبناء الطبيعيين للأسرة والابن البديل فى كل الحقوق من تعليم وصحة والاهتمام والحب بالقدر الذى يتيح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

أما عن المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة، أشارت الوزيرة غادة والى، إلى أنها تشمل قدرة الأم على رعاية الابن البديل فترة أطول و تفضيل الأم التى قامت برعاية ابن بديل حتى يصل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمى.