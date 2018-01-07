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التحرى عن الضحايا السابقين لبائع سرق عاملا بالإكراه فى مقابر الخليفة

الأحد، 07 يناير 2018 03:00 ص
التحرى عن الضحايا السابقين لبائع سرق عاملا بالإكراه فى مقابر الخليفة حبس - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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يكثف رجال مباحث الخليفة، تحرياتهم لكشف أبعاد النشاط الإجرامى والضحايا السابقين لبائع، سرق عاملا بالإكراه مستخدما سلاح أبيض فى مقابر سيدى جلال دائرة القسم.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الخليفة والمقطم الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كانت البداية أثناء تفقد الأوضاع بمنطقة مقابر سيدى جلال، حيث تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، استغاثة من "محمد.ع. ف" 16 سنة، عامل، مفادها أن شخصا استوقفه وهدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على 1500 جنيه ولاذ بالفرار.

تتبع رجال المباحث خط هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف ألقوا القبض عليه وتبين أنه "عاشور.ع. س" 28 سنة، بائع، مطلوب حبسه سنتين وشهر فى حكمين حبس جزئى "تبديد"، وبحوزته المبلغ المستولى عليه والـ"مطواة" المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهته اعترف المتهم بجريمته، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه، فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللوء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق وقررت ما سبق .


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