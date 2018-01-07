video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: إنقاذ طيارين سعوديين بعد سقوط طائرتهما فى صعدة اليمنية

الأحد، 07 يناير 2018 07:01 م
التحالف العربى: إنقاذ طيارين سعوديين بعد سقوط طائرتهما فى صعدة اليمنية تحطم طائرة _ صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما، المقاتلة فى محافظة صعدة اليمنية ، الأحد ، جراء خلل فني.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركى المالكى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "فى تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية فى اليمن لخلل فنى أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوى لأية إصابات".

 

وأضاف " نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضى المملكة العربية السعودية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل قيادى حوثى وعدد من المتمردين فى غارة للتحالف العربى بالساحل الغربى

التحالف العربى فى اليمن يدمر زورقا حربيا غرب ميناء الحديدة

التحالف العربى

إنقاذ طيارين سعوديين

سقوط طائرتهما

محافظة صعدة اليمنية



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة