التحالف العربى: إنقاذ طيارين سعوديين بعد سقوط طائرتهما فى صعدة اليمنية





صنعاء أ ش أ

أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما، المقاتلة فى محافظة صعدة اليمنية ، الأحد ، جراء خلل فني.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركى المالكى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "فى تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية فى اليمن لخلل فنى أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوى لأية إصابات".

وأضاف " نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضى المملكة العربية السعودية".