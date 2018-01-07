التجارة: فائض الميزان التجارى بين مصر والإمارات 1,5 مليار دولار لصالح مصر

كتب - إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد تحسناً طفيفا فى إجمالى الفائض فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يصب فى صالح مصر حيث بلغ 1,5 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار فى عام 2016.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال عام 2018 تعزيز علاقاتها التجارية مع الجانب الإماراتى من خلال تسهيل نفاد المنتجات المصرية من مختلف القطاعات التصديرية إلى السوق الإماراتى وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، فضلا عن تكثيف مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الإماراتية، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التصدير، مشيرا فى هذا الصدد إلى العلاقات الطيبة والمتميزة التى تربط بين شعبا وقيادة البلدين والتى تعتبر حجر الزاوية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة .

ولفت قابيل إلى أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تمثل محور رئيسى فى منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر فى السوق المصرى بإجمالى استثمارات بلغت 6,2 مليار دولار فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية .

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجارى المصرى بدبى حول العلاقات التجارية بين مصر والإمارات خلال عام 2017.

وفى هذا الإطار، أوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، أن هذه الزيادة فى معدلات التجارة الخارجية بين البلدين تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة بجميع أجهزتها إلى جانب المكتب التجارى المصرى والذى ساهم فى تسهيل وتذليل العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين .

ومن ناحية أخرى، أشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أن المكتب نظم مؤخراً زيارة لوفد جمعية شباب الأعمال إلى دولة الإمارات، استهدفت تعزيز التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية وتجمعات الأعمال الإماراتية وذلك فى إطار مبادرة الجمعية بإنشاء شبكة لشباب الأعمال بين مصر والإمارات، منوهاً إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مطلع العام الماضى بين جهاز التمثيل التجارى وجمعية شباب الأعمال بهدف الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.

وأوضح عنتر أن فعاليات الزيارة استهدفت عرض فرص الاستثمار بالسوق المصرى على مجتمع شباب الأعمال الإماراتي، مشيرا إلى أن جمعية شباب الاعمال المصرية وجهت الدعوة لمجلس شباب التجار بغرفة تجارة وصناعة دبى لزيارة مصر مطلع العام المقبل لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة تستهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين .

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت زيارات لحاضنات ومسرعات اعمال وزيارة لواحة دبى للسيلكون والتى تدعم الافكار والنواحى التكنولوجية وتتبنى الافكار الابداعية فى المجال التكنولوجى، مشيراً إلى أن الزيارة تضمنت ايضا لقاء مع مسئولى معرض اكسبو 2020 لبحث فرص التعاون المتاحة بالمعرض حيث رحب مسؤلو المعرض بالقيام بزيارة للقاهرة خلال الربع الاول من العام المقبل لبحث إمكانيات مشاركة الشركات المصرية فى برنامج الموردين لمعرض اكسبو 2020.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الوفد عقد ايضاً اجتماعاً مع مسئولى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تناول امكانيات خلق قنوات اتصال لتعزيز فرص التعاون بين الجانبين فى المجال التجارى والاستثمارى مشيراً إلى انه تم توجيه الدعوة لسلطان بن هدة السويدى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لزيارة مصر خلال العام المقبل.