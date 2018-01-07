البنك المركزى: اليوم إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد





كتب - أحمد يعقوب





قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية اليوم الأحد، الموافق 7 يناير 2018، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر أن تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكا، العمل صباح الاثنين، الموافق 8 يناير 2018.