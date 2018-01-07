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البنك المركزى: اليوم إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأحد، 07 يناير 2018 05:00 ص
البنك المركزى: اليوم إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد طارق عامر محافظ البنك المركزى


كتب - أحمد يعقوب
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قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية اليوم الأحد، الموافق 7 يناير 2018، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر أن تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكا، العمل صباح الاثنين، الموافق 8 يناير 2018.

 


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